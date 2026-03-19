Иран нанёс ракетный удар по американской военной базе в Иракском Курдистане

Ракетные подразделения Ирана атаковали американскую военную базу и командный центр оппозиционных групп в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. Удар был нанесён по целям в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Информацию об операции распространила иранская гостелерадиокомпания.

«База американских войск в провинции Сулеймания и штаб-квартира антиправительственных сил в провинции Сулеймания были подвергнуты ракетным ударам ракетных подразделений сухопутных войск Корпуса стражей», — приводит текст заявления телерадиокомпания.

Ранее иракская противовоздушная оборона не смогла сбить беспилотник, атаковавший посольство США в Багдаде. Инцидент произошёл в центральном районе города. Источник в службе безопасности заявил, что целью удара стал периметр дипломатической миссии. После атаки премьер-министр Ирака поручил разыскать виновных. В военном ведомстве квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
