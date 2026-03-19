Армия Израиля зафиксировала новый запуск ракет из Ирана

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении пресс-службы армии.
Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части Израиля и Тель-Авива вновь получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.