Армия Израиля зафиксировала новый запуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

«Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении пресс-службы армии.

Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части Израиля и Тель-Авива вновь получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.