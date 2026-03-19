В Кремле не видят смысла обсуждать якобы предпринимаемые Западом попытки ухудшить российско-китайские отношения.
Об этом Daily Storm сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, призвав ориентироваться на официальные заявления.
«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее издание Politico писало, что администрация американского лидера Дональда Трампа считает, что стимулирование России к прекращению конфликта на Украине, её экономический рост и приток американских инвестиций в конечном итоге преследуют стратегическую цель, заключающуюся в противодействии США Китаю. По мнению журналистов, Трамп идёт на сближение с Россией ради сдерживания Китая.