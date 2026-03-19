Спецслужба в юбке: Что за эмигрантка с Украины грозит Москве ликвидацией от лица ЦАХАЛ

— Ликвидация очень важных людей, верхушек этих всех прокси, и в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уже показывает, что возможности у нас довольно-таки серьёзные и что никто из тех, кто пытается пожелать нам зла, не останется в стороне. Опять же, тут вопрос в том, кто нам желает зла. Я надеюсь, что Москва на данный момент зла Израилю не желает. Мне хочется в это верить, — заявила в эфире Радио РБК официальный русскоязычный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.