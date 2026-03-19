Генпрокурор США проводит закрытый брифинг по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди вместе со своим заместителем проводят закрытый брифинг для комитета по надзору палаты представителей в рамках расследования дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.
Председатель комитета Джеймс Комер ранее вызывал Бонди на дачу показаний по тому же делу.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.