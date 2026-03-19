Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор США проводит закрытый брифинг по делу Эпштейна

Генпрокурор США и ее заместитель выступают на закрытом брифинге по делу Эпштейна.

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор США Пэм Бонди вместе со своим заместителем проводят закрытый брифинг для комитета по надзору палаты представителей в рамках расследования дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

Председатель комитета Джеймс Комер ранее вызывал Бонди на дачу показаний по тому же делу.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
