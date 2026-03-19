Сийярто обвинил главу МИД Украины в распространении фейков

Сийярто обвинил Сибигу в распространении фейков о вмешательстве России в выборы.

БУДАПЕШТ, 19 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в распространении дезинформации о том, что Россия якобы вмешивается в парламентские выборы на стороне Виктора Орбана, используя венгров из Закарпатья, и заявил, что это Киев не останавливается ни перед чем, чтобы привести к власти венгерскую оппозицию.

По его словам, Украина «в очередной раз доказала, что нет такого средства, которое она поколебалась бы использовать для влияния на исход парламентских выборов в Венгрии».

«Они используют все средства, чтобы обеспечить победу (венгерской оппозиционной — ред.) партии “Тисы” на выборах: начали с нефтяной блокады, продолжили попыткой тотальной энергетической блокады, затем последовали смертельные угрозы премьер-министру, а также угрозы его детям и несовершеннолетним внукам, а теперь глава МИД начал бесстыдную кампанию дезинформации, более того, используя наших венгерских братьев в Закарпатье», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, права закарпатских венгров непрерывно ущемляются на Украине с 2015 года, а теперь их ещё и втягивают в «такую ​​грязную кампанию лжи».

«Пора дать понять украинцам, что довольно, прекратите вмешиваться в венгерские парламентские выборы, прекратите оскорблять венгров в Венгрии и Закарпатье!» — подчеркнул Сийярто.

Министр добавил, что венгры поддерживают национальное правительство, потому что хотят остаться в стороне от конфликта на Украине и не отправлять туда свои деньги.

«Мы выиграем выборы, украинцы никогда в жизни не вступят в Евросоюз. Мы не позволим Венгрии участвовать в войне, мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа уходили на Украину, что бы ни придумали украинцы, какую бы ложь ни придумал министр иностранных дел Украины и кому бы ни угрожал президент Зеленский», — заявил Сийярто.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии «Тиса» Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

