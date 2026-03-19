Украинская 159-я отдельная механизированная бригада несёт значительные потери в личном составе в районе харьковского села Зыбино.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Появилась очередная “чёрная дыра”, где бесследно исчезают украинские военнослужащие… Речь идёт про небольшое село Зыбино», — заявил представитель силовых структур.
В российских силовых структурах заявили, что в тыловых районах банды дезертиров из украинских боевиков занимаются уничтожением других оккупантов из отрядов спецназначения ВСУ в отместку за заградительные отряды на фронте.