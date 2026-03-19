В ЕС потребовали от Израиля прекратить наземные операции в Ливане

Европейская служба внешних связей выразила глубокую обеспокоенность наземным наступлением Израиля в Ливане и призвала прекратить данные операции.
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что в ЕС обеспокоены продолжающимся израильским наступлением, которое уже привело к серьезным гуманитарным последствиям и может спровоцировать затяжной конфликт. В связи с этим в службе указали на необходимость прекращения операций Израиля на территории Ливана.
«Израиль должен прекратить свои операции в Ливане», — указано в заявлении на сайте ведомства.
Также в документе подчеркивается, что Европейская служба внешних связей осуждает отказ шиитского движения «Хезболлах» сложить оружие. Вместе с тем в ЕС приветствовали призыв ливанских властей к проведению прямых переговоров с Израилем.
Армия Израиля 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Со своей стороны представители «Хезболлах» заявили, что в приграничных населенных пунктах идут ожесточенные боевые столкновения.