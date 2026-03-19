В ЕС потребовали от Израиля прекратить наземные операции в Ливане

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что в ЕС обеспокоены продолжающимся израильским наступлением, которое уже привело к серьезным гуманитарным последствиям и может спровоцировать затяжной конфликт. В связи с этим в службе указали на необходимость прекращения операций Израиля на территории Ливана.