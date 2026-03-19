«Барселона» забила семь голов «Ньюкаслу» и вышла в ¼ финала Лиги чемпионов

«Барселона» разгромила «Ньюкасл» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей мячи забили Рафинья (6-я и 72-я), Марк Берналь (18-я), Ламин Ямаль (45 + 7), Фермин Лопес (51-я), Роберт Левандовски (56-я и 61-я).

У «Ньюкасла» отличился Энтони Эланга (15-я и 28-я).

Первый матч между командами завершилась со счётом 1:1.

В остальных матчах дня: «Ливерпуль» после поражения в первом матче (0:1) победил «Галатасарай» (4:0). «Бавария» выиграла у «Аталанты» (4:1) и вышла в следующий раунд. В первой встрече немцы победили 6:1. «Атлетико» в гостях проиграл «Тоттенхэму» (2:3). Первая игра завершилась разгромной победой испанского клуба 5:2.

Таким образом, в ¼ финала сыграют: ПСЖ — «Ливерпуль»; «Реал» — «Бавария»; «Барселона» — «Атлетико»; «Спортинг» — «Арсенал».

Ранее «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Спортингу», а ПСЖ с Сафоновым разгромил «Челси» в ⅛ финала ЛЧ.