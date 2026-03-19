Дэвис: наземная операция в Иране станет провалом для США

Решение провести на территории Ирана наземную операцию приведёт Вашингтон к провалу.
Об этом в X заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, у США нет необходимого для успешной операции количества военных в сухопутных войсках.
«Они (войска США. — RT) были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам», — подчеркнул военный аналитик.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп ошибся, начав военную операцию против Ирана.
В UhHerd писали, что возможная наземная операция в Иране обернётся катастрофой для США.