Санкции против России и диверсии в Черном море в первую очередь отрицательно сказываются на экономике европейских стран. Об этом заявил постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
«Но и сама Европа лишается этого сырья, ее экономика падает и деградирует, теряя конкурентоспособность», — сказал политик в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Мурадов добавил, что в морально-политическом плане европейские лидеры находятся в растерянности. Он уточнил, что решения глав ЕС оказались ошибочными и неэффективными.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала готовящийся 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза как безумный ритуал.
Дипломат подчеркнула, что это глумление над здравым смыслом. Все участники процесса прекрасно понимают его полную оторванность от реальной ситуации.