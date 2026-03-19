Серию Гусева прервали на глазах у Карпина: «Спартак» победил «Динамо», но вылетел в Путь регионов и сыграет с «Зенитом»

А вот «Зенит» продолжает выступление в Пути регионов. Вслед за «Балтикой» его ждало домашнее противостояние с махачкалинским «Динамо». С одной стороны, петербуржцы считались явными фаворитами. С другой, дагестанский коллектив известен как гроза фаворитов. Только в нынешнем розыгрыше Кубка он на групповом этапе в серии пенальти одолел «Спартак». А затем лишь в «лотерее» уступил путёвку в полуфинал Пути РПЛ ЦСКА. Да и приход Вадима Евсеева дополнительно взбодрил футболистов.