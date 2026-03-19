Серию Гусева прервали на глазах у Карпина: «Спартак» победил «Динамо», но вылетел в Путь регионов и сыграет с «Зенитом»

Московское «Динамо» в ответной встрече потерпело поражение от «Спартака», но пробилось в финал Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Хуана Карседо владели территориальным преимуществом, однако создали минимум опасных моментов у ворот Курбана Расулова. Единственный же мяч после розыгрыша углового во втором тайме забил Кристофер Ву. В свою очередь, «Зенит» в Пути регионов дома одержал непростую победу над махачкалинским «Динамо». Судьбу встречи решил спорный пенальти, назначенный Павлом Кукуяном в компенсированное к первому тайму время за нарушение правил на Данииле Кондакове.
Допустимое поражение «Динамо».
В преддверии ответного матча с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России перед «Спартаком» стояла практически невыполнимая задача. В первом матче они потерпели поражение на выезде со счётом 2:5. Положение красно-белых могло быть ещё безвыходнее, если бы не гол Кристофера Мартинса Перейры в компенсированное время.
Однако, несмотря на это, футболисты команды обещали биться до конца и совершить чудо.
«Хочется принести извинения перед теми, кто пришёл на стадион и находился у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, есть вторая игра, где приложим усилия, чтобы исправить ситуацию», — заверил вратарь Александр Максименко.
Отдельно в клубе обратились к болельщикам и призвали поддержать коллектив на «Лукойл-Арене».
«Результат, которому нет оправданий. Но с домашней поддержкой и максимальной энергией от каждого на поле и трибунах мы способны всё перевернуть в ответной встрече», — говорилось в сообщении.
Отличный пример подопечным Хуана Карлоса Карседо накануне подал «Краснодар». Пусть южане уступили ЦСКА на выезде с разницей в два мяча, но дома уничтожили армейцев — 4:0. Кроме того, «Спортинг» в ⅛ финала ЛЧ сначала разгромно уступил «Будё-Глимт», но в Португалии отличился пять раз.
Впрочем, едва ли бело-голубые могли так посыпаться. После дерби со «Спартаком» они оказались сильнее ЦСКА и «Ростова» в РПЛ и пребывали в отличном настроении. А десятикратные чемпионы с трудом дожали «Акрон» и не справились с «Зенитом».
Вдобавок хозяева из-за дисквалификации остались без ключевого опорного полузащитника Наиля Умярова, а Игорь Дмитриев не попал в заявку из-за травмы. Наконец, Пабло Солари и Маркиньоса Карседо просто оставил в запасе. Зато свой шанс получил 18-летний Никита Массалыга.
Ролан Гусев, в отличие от коллеги, бросил в бой почти всех сильнейших, за исключением Николоса Маричаля. И то дуэт с Максимом Осипенко в центре защиты сформировал новичок Давид Рикардо. Плюс не успел восстановиться Андрей Лунёв, и место на последнем рубеже опять занял Курбан Расулов.
Первый тайм гости провели образцово. Они отдали инициативу соперникам и сели в оборону. На первых минутах хозяева устроили штурм чужих ворот и подали ряд угловых, но извлечь из них выгоду не получилось.
Бело-голубые действовали дисциплинированно. Они грамотно играли без мяча и не допускали разрывов между линиями. В том числе на свою половину опускались Муми Нгамалё и Бителло. В результате оппонентам приходилось плести комбинации вдали от владений Расулова. При этом чаще мяч получал Массалыга на правом крае, но ему не позволял разбежаться Дмитрий Скопинцев.
В штрафной отлично смотрелись Рикардо и Осипенко, которые выиграли практически все единоборства и своевременно страховали партнёров. Вдобавок невысокому Угальде было сложно навязывать борьбу мощным защитникам. До перерыва он лишь однажды перехитрил их, когда неточно пробил головой после навеса Массалыги справа.
По истечении получаса темп игры упал. Подопечные Карседо не знали, как взломать чужую оборону. В компенсированное время оппоненты сами создали пару моментов. Единственной проблемой для «Динамо» стала травма Осипенко. Максим на ровном месте сел на газон, держась за заднюю поверхность бедра, и попросил замену. Вместо него вышел Роберто Фернандес.
Хозяева же должны быть благодарны судье, что не остались без Угальде. Костариканец в центре поля шипами врезался в голеностоп Рикардо, но получил лишь жёлтую карточку.
В перерыве Карседо выпустил Маркиньоса и Солари, но не Кристофера Мартинса Перейру, который мог бы цепляться за мяч впереди. Второй тайм начался для «Спартака» удачно. Рубенс перехватил передачу с фланга в штрафную рукой. Кирилл Левников указал на точку, но сразу изменил решение, постановив, что нарушение было за её пределами.
Далее бело-голубые продолжали спокойно обороняться и регулярно убегать в контратаки. Казалось, соперники ничего не создадут. Гусев даже заменил Бителло и Рубенса, дав сыграть Тимофею Маринкину и Даниилу Глебову.
Однако хозяевам помог очередной угловой. После подачи Барко мяч заметался по вратарской и удачно отскочил на Кристофера Ву как раз от Глебова. Камерунец с близкого расстояния не оставил шансов Расулову.
На какой-то момент за бело-голубых стало тревожно — до финального свистка оставалось более получаса. Карседо дополнительно усилил давление на оборону, выпустив Ливай Гарсию. Вскоре Солари едва не удвоил преимущество команды: после его подачи справа мяч неожиданно срезался в ближний угол, но вратарь среагировал.
В дальнейшем «Динамо» играло спокойно и не позволяло красно-белым создавать много моментов. И порой само убегало вперёд. Например, Тюкавин, воспользовавшись прострелом от Гладышева, не смог забить с нескольких метров.
В концовке хозяева пошли ва-банк, выпустив даже Антона Заболотного. На подачу последнего углового пришёл Максименко. Однако организовать финальный навал не удалось. Запомнился лишь выстрел Барко под перекладину со стандарта от левого края, с которым справился Расулов.
«Динамо» потерпело дебютное поражение под руководством Гусева после того, как в декабре его утвердили на своём посту. Да ещё и на глазах у находящегося на трибунах экс-наставника коллектива Валерия Карпина. Однако едва ли это сильно огорчило бело-голубых, которые в финале Пути РПЛ встретятся с «Краснодаром». «Спартак», несмотря на победу, вылетел в Путь регионов.
Тяжёлая победа «Зенита».
А вот «Зенит» продолжает выступление в Пути регионов. Вслед за «Балтикой» его ждало домашнее противостояние с махачкалинским «Динамо». С одной стороны, петербуржцы считались явными фаворитами. С другой, дагестанский коллектив известен как гроза фаворитов. Только в нынешнем розыгрыше Кубка он на групповом этапе в серии пенальти одолел «Спартак». А затем лишь в «лотерее» уступил путёвку в полуфинал Пути РПЛ ЦСКА. Да и приход Вадима Евсеева дополнительно взбодрил футболистов.
Вдобавок Сергей Семак ожидаемо произвёл ротацию после встречи с красно-белыми в национальном первенстве. В частности, практику получили Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Вячеслав Караваев, Роман Вега, Даниил Кондаков и Андрей Мостовой. Из лидеров же с первых минут вышли на поле только Игорь Дивеев, Вильмар Барриос и Луис Энрике. В запасе остался и отличившийся в трёх матчах подряд во всех турнирах Александр Соболев.
В первом тайме гости действительно дали бой сине-бело-голубым. Они оборонялись низким блоком и практически не оставляли свободных зон. Поэтому дорогостоящие Энрике и Дуран почти не встречались с мячом. Зато Кондаков был активен на левом фланге и постоянно делал подачи в штрафную. Вдобавок юный хавбек неплохо исполнял угловые. В паре эпизодов его партнёрам не хватило точности.
Справедливо, что именно Кондаков заработал пенальти в компенсированное время, когда ворвался в штрафную и упал. Однако решение судьи вызвало удивление. Павел Кукуян изучил эпизод и постановил, что Сослан Кагермазов якобы ударил соперника по ногам, хотя на повторах сложно разглядеть касание. Вадим Евсеев был настолько раздосадован, что сразу отправился в раздевалку. Одиннадцатиметровый же реализовал Дуран.
К сожалению, этот эпизод решил исход матча. Во втором тайме гости пытались идти вперёд, но даже ни разу не пробили в створ. Вдобавок Семак бросил в бой Соболева, Густаво Мантуана, Джона Джона и Максима Глушенкова. С появлением лидеров петербуржцы создали несколько моментов, но не хватило точности в завершении.
Так «Зенит» вслед за «Балтикой» не без труда выбил махачкалинское «Динамо». Однако в финале Пути РПЛ команду ждёт куда более серьёзное испытание — «Спартак».