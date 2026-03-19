В Кремле ответили на слухи о якобы стремлении США отдалить Россию и Китай: «Смысла нет»

В Кремле считают бессмысленным комментировать предположения о том, что США пытаются ослабить связи России и Китая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ориентироваться следует на официальные заявления.
«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — заявил Песков для Daily Storm.
По данным газеты Politico, вовлеченность Вашингтона в украинские переговоры якобы продиктована именно такой логикой.
В свою очередь представитель Кремля сообщал, что в работе трехсторонней группы России, США и Украины по безопасности сейчас началась пауза.
Песков ранее также выразил уверенность в том, что Россия не испытывает опасений, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сместить внимание Соединенных Штатов с Украины.