В Кремле ответили на слухи о якобы стремлении США отдалить Россию и Китай: «Смысла нет»

Песков прокомментировал слухи о желании США отдалить РФ от КНР.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле считают бессмысленным комментировать предположения о том, что США пытаются ослабить связи России и Китая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ориентироваться следует на официальные заявления.

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — заявил Песков для Daily Storm.

По данным газеты Politico, вовлеченность Вашингтона в украинские переговоры якобы продиктована именно такой логикой.

В свою очередь представитель Кремля сообщал, что в работе трехсторонней группы России, США и Украины по безопасности сейчас началась пауза.

Песков ранее также выразил уверенность в том, что Россия не испытывает опасений, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может сместить внимание Соединенных Штатов с Украины.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
