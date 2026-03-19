ЕК попытается добиться отмены вето Венгрии на выделение €90 млрд Киеву

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Тема конфликта на Ближнем Востоке и резкого роста цен на нефть должна была стать главной на саммите ЕС в Брюсселе. Однако последние дни показали, что главным лейтмотивом опять станут попытки преодоления вето Венгрии и Словакии на выделение Еврокомиссией финансирования Киеву в размере €90 млрд.
Будапешт и Братислава в феврале заблокировали финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России. До этого ЕК четыре недели отказывалась предпринять шаги с целью заставить Украину возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Киев прекратил транзит 27 января, утверждая, что трубопровод был якобы поврежден ударом дрона. Венгрия и Словакия публично обвинили Украину во лжи.
16 марта Брюссель и Киев демонстративно объявили, что договорились о «ремонте» нефтепровода, факт повреждения которого вызывает серьезные сомнения. Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта заявили о решении предоставить Украине финансовую, техническую и экспертную помощь на «ремонт». Как утверждал Владимир Зеленский, для работ потребуется 1−1,5 месяца и есть желание искать альтернативные пути доставки нероссийской нефти в Центральную Европу.
Сразу после этого европейское издание газеты Politico объявило, что в Брюсселе «достигнуто решение, которое позволит [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану сохранить лицо», отказавшись от вето.
Нестыковки и оговорки.
Сроки «ремонта», обозначенные Зеленским, ясно указывают на нежелание возобновлять работу нефтепровода «Дружба» до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Брюссель и Киев не скрывают, что делают ставку на поражение партии Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
Масла в огонь подлил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенссен. По его словам, несмотря на мировой рост цен на энергоресурсы, Еврокомиссия готовит план полного и бессрочного запрета странам ЕС закупать российскую нефть. Член ЕК на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики стран Евросоюза пообещал, что государства сообщества не будут получать «ни одной молекулы российских энергоресурсов».
Дешевая комедия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на следующий день назвал эту медийную историю «дешевой комедией, большой аферой и фарсом». Он рассказал, что Еврокомиссия отказалась включить венгерских и словацких экспертов в состав делегации, которая отправилась на Украину для осмотра нефтепровода «Дружба».
Министр считает, что об этом решении была проинформирована венгерская оппозиционная партия «Тиса». По словам Сийярто, в Брюсселе и Киеве «точно знали, что в случае нефтяной блокады может возникнуть кризис с поставками и это поможет партии “Тиса” на парламентских выборах» 12 апреля.
Премьер Венгрии заверил, что вето отменено не будет и он не допустит представления Украине «военного кредита» до тех пор, пока она не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы едем в Брюссель, где нам предстоит вести ожесточенную борьбу, потому что европейцы хотят предоставить украинцам кредит в размере 90 млрд евро, с чем мы не согласимся до тех пор, пока не получим то, что нам причитается», — сказал Орбан в видеообращении.
Волна фейков.
В преддверии саммита европейские СМИ устроили серию фейков и вбросов о судьбе финансировании для Киева. От заявлений, что Венгрия якобы уже согласилась на выделение этих денег, до публикаций об отсутствии процедуры утверждения этого кредита и якобы праве отдельных стран ЕС в обход Венгрии выделить деньги Киеву из своих бюджетов. Европейские СМИ упорно называют это финансирование «кредитом», хотя Киев должен получить его безвозмездно.
Вместо экспроприации активов.
Эти €90 млрд (60 млрд на оружие и 30 млрд на бюджетные нужды) на 2026 и 2027 год были согласованы на саммите ЕС в декабре 2025 года. План был подготовлен в качестве альтернативы провалившемуся замыслу экспроприировать порядка 200 млрд евро российских активов и использовать их для финансирования конфликта на Украине.
Страны ЕС будут собирать эти средства за счет эмиссий евробондов под бюджетные гарантии (в виде займа на финансовых рынках). Проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета Евросоюза. Украина получает эти деньги безвозмездно с оговоркой, что вернуть их она должна только в случае «репараций от России в полном объеме». Данная формулировка, даже по мнению европейских экспертов, означает, что этот кредит Киев не вернет никогда, а погашать его предстоит странам ЕС. Многие специалисты полагают, что такая формулировка позволит Еврокомиссии в будущем снова поднять вопрос об экспроприации активов России, но уже для возвращения займа.
Механизм общего займа позволяет членам Евросоюза привлекать средства под минимальный процент благодаря своему пока еще высокому кредитному рейтингу. Если бы каждая из стран ЕС брала кредиты самостоятельно, стоимость их обслуживания значительно возросла бы.
Ни о каком выделении денег Киеву из бюджетов стран ЕС речь в схеме не идет.
Отказ и вето.
Венгрия, Чехия и Словакия в декабре отказались принимать участие в выделении этих средств.
Процедура реализации плана прописана вполне четко. Необходимо принять три документа: о привлечении займа для нужд Украины, о формировании фонда, через который будут выплачиваться эти деньги, и о внесении в бюджет ЕС статьи об обслуживании кредита и обеспечении финансовых гарантий.
Совет ЕС утвердил первые два документа в феврале, так как они не требовали единогласного одобрения всеми странами сообщества. Последнее положение (об изменении структуры бюджета Евросоюза) может быть принято только единогласно всеми 27 странами. Именно этот документ сейчас блокируют Венгрия и Словакия, не позволяя Еврокомиссии приступить к размещению евробондов на финансовом рынке.