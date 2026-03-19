Песков: работа по обмену пленными между Россией и Украиной продолжится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по организации обменов пленными между Россией и Украиной будет продолжена.
«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — сказал он «Известиям», комментируя состоявшийся между РФ и Украиной обмен пленными по формуле «500 на 500» и работу по гуманитарному треку.
Ранее Песков сообщил, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена.