Министром труда и социальной защиты Венесуэлы назначен Карлос Кастильо

Уполномоченный президент Делси Родригес подчеркнула, что полностью уверена в его профессионализме и обширном опыте.

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила новым министром труда и социальной защиты Карлоса Алексиса Кастильо, который являлся судьей Палаты по социальным делам Верховного суда боливарианской республики.

«Я приняла решение назначить новым министром труда и социального процесса Карлоса Алексиса Кастильо, юриста, преподавателя и специалиста в области трудового права», — сообщила Родригес в Telegram-канале. Она выразила благодарность Верховному суду за разрешение, предоставленное Кастильо выполнять обязанности министра.

Уполномоченный президент подчеркнула, что полностью уверена в профессионализме и обширном опыте Кастильо в обеспечении благосостояния и прав рабочего класса Венесуэлы. Родригес высказала благодарность Эдуардо Пиньяте, который занимал данную должность, и сообщила, что он будет выполнять новые обязанности.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
