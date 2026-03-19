Министром труда и социальной защиты Венесуэлы назначен Карлос Кастильо

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила новым министром труда и социальной защиты Карлоса Алексиса Кастильо, который являлся судьей Палаты по социальным делам Верховного суда боливарианской республики.
«Я приняла решение назначить новым министром труда и социального процесса Карлоса Алексиса Кастильо, юриста, преподавателя и специалиста в области трудового права», — сообщила Родригес в Telegram-канале. Она выразила благодарность Верховному суду за разрешение, предоставленное Кастильо выполнять обязанности министра.
Уполномоченный президент подчеркнула, что полностью уверена в профессионализме и обширном опыте Кастильо в обеспечении благосостояния и прав рабочего класса Венесуэлы. Родригес высказала благодарность Эдуардо Пиньяте, который занимал данную должность, и сообщила, что он будет выполнять новые обязанности.