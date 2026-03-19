Politico: Зеленский может прийти в ярость от решения ЕС по €90 млрд

Решение Венгрии на саммите ЕС 19 марта может лишить Украину ресурсов для дальнейшего продолжения боевых действий, что повергнет Владимира Зеленского в ярость.
Об этом сообщает Politico.
«Один дипломат заявил, что “если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придёт в ярость”, — пишут авторы публикации.
В статье подчёркивается, что украинская тема теперь разделяет Европу.
При этом Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник сообщало, что ЕС уже согласовал кредит для Украины в размере €90 млрд.
Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы «Дружбы».