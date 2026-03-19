Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО боится недовольства Трампа, заявил Дмитриев

Дмитриев: Рютте боится недовольства Трампа из-за того, что альянс не помог США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что испуганный генсек НАТО Марк Рютте боится недовольства президента США Дональда Трампа из-за того, что альянс не помог США в конфликте на Ближнем Востоке.

«НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте, который записывает послание папочке», — так Дмитриев прокомментировал видео с недавним выступлением Рютте перед журналистами, где он заявил, что союзники по НАТО спешат найти способ обеспечить безопасность Ормузского пролива.

Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Позже он обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила 16 марта, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше