Сенатор обвинил главу Нацразведки США в избирательном изложении выводов по Ирану

Поводом для пикировки послужил тот факт, что Габбард не зачитала в начале слушаний фрагмент вступительного слова, посвященный иранской ядерной программе. В нем содержалось признание того, что Тегеран после американских ударов с воздуха 22 июня 2025 года по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо не предпринимал попыток возобновить работы по обогащению урана. «С тех пор (со времени ударов — прим. ТАСС) не предпринимались усилия, направленные на то, чтобы попытаться восстановить их (иранцев — прим. ТАСС) мощности по обогащению [урана]. Входы в подземные объекты, подвергшиеся бомбардировке, завалены и перекрыты цементом», — говорится в этой части вступительного слова.