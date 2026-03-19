Сенатор обвинил главу Нацразведки США в избирательном изложении выводов по Ирану

Спор между ними произошел 18 марта на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Участие в этом мероприятии приняли руководители ключевых американских спецслужб во главе с Габбард, которая официально считается координатором деятельности всех 18 разведывательных ведомств США.
Поводом для пикировки послужил тот факт, что Габбард не зачитала в начале слушаний фрагмент вступительного слова, посвященный иранской ядерной программе. В нем содержалось признание того, что Тегеран после американских ударов с воздуха 22 июня 2025 года по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо не предпринимал попыток возобновить работы по обогащению урана. «С тех пор (со времени ударов — прим. ТАСС) не предпринимались усилия, направленные на то, чтобы попытаться восстановить их (иранцев — прим. ТАСС) мощности по обогащению [урана]. Входы в подземные объекты, подвергшиеся бомбардировке, завалены и перекрыты цементом», — говорится в этой части вступительного слова.
Габбард объяснила решение не оглашать этот вывод разведывательного сообщества США стремлением поскорее завершить изложение развернутого текста вступительного слова. «Я поняла, что по времени выступление затягивается, и пропустила некоторые части своего вступительного слова, когда зачитывала его», — сказала глава Нацразведки США.
Однако Уорнер, являющийся заместителем председателя спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса, не принял это объяснение. «Вы решили опустить те части, которые противоречат заявлениям президента [США Дональда Трампа об иранских ядерных разработках]», — убежден законодатель.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли предыдущий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.