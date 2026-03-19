Дмитриев продолжает работу в двусторонней рабочей группе России и США

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев продолжает работу в двусторонней рабочей группе России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с газетой «Известия».

Источник: Life.ru

«Кирилл Дмитриев продолжает работать. Трёхсторонняя группа — на паузе», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Дмитриев участвует в деятельности российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам. Он подтвердил сохранение его роли в этом формате.

Ранее в Кремле прокомментировали возможное участие Европы в переговорах по Украине. Дмитрий Песков отмечал, что европейские страны подавали сигналы о желании присоединиться к диалогу. При этом в Москве не считают такое участие необходимым. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования должен обсуждаться в ином формате. Российская сторона не видит целесообразности расширять круг участников переговорного процесса.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше