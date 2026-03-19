Tasnim: иранские ракеты уничтожили топливо истребителей США в Эр-Рияде

Иранские войска смогли уничтожить запасы топлива истребителей Соединённых Штатов на территории Саудовской Аравии.
«Мощные взрывы в Эр-Рияде были вызваны прямыми попаданиями и успешным уничтожением топливных запасов американских истребителей», — указано в публикации Tasnim.
Ранее Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанёс удары по четырём городам Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
В ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Тегеран нанёс удар по израильским самолётам-топливозаправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион.