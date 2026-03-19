В ОАЭ приостановили работу газоперерабатывающего завода

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Работа газоперерабатывающего завода в Хабшане в ОАЭ была приостановлена после падения обломков в результате перехвата ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
«Работа газоперерабатывающего завода в Хабшане, ОАЭ, была приостановлена в связи с двумя инцидентами с падением обломков после успешного перехвата ракеты», — пишет агентство.
Отмечается, что также под удар попало нефтяное месторождение Баб. О пострадавших не сообщается.
