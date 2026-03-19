Развожаев: ПВО и Черноморский флот отражают атаку ВСУ, сбито 14 БПЛА

Силы ПВО и Черноморский флот ВС России отражают атаку ВСУ, сбито уже 14 вражеских дронов.
Об этом уведомил губернатор Михаил Развожаев.
«Никто из людей не пострадал», — сообщил он.
Отмечается, что из-за упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты загорелась трава.
В районе парка Победы загорелся небольшой участок крыши здания. Также в районе Фиолента загорелся частный дом.
В районе Фиолентовского шоссе зафиксировано возгорание травы и одного из промышленных зданий.
Ранее российские средства ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами России и Чёрным морем.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше