Дмитриев заявил, что уход США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вывод войск США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть выше 200 долларов за баррель.
«Это будет значить более 200 долларов (за баррель- ред.) на какое-то время», — прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию портала Leading Report о том, что президент США Дональд Трамп думает над выводом американских войск из Ормузского пролива, что заставит союзников США самим защищать перевозки через него.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.