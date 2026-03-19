Турецкая оппозиция на митинге в Стамбуле проклинала США

Имамоглу задержали в марте 2025 года после решения Стамбульского университета аннулировать диплом экс-мэра Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны. это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Обвинение требует почти девяти лет тюремного заключения и запрета на политическую деятельность для Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома. Параллельно идут следствия по делу о шпионаже и о коррупции в мэрии Стамбула — следствие в последнем случае требует заключить мэра под стражу на 2352 года.