WSJ: Трамп не поддерживает новые удары по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп не желает новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее власти Ирана предупредили, что могут нанести удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на действия Израиля и США против объектов на газовом месторождении «Южный Парс».
По информации издания, американские официальные лица отметили, что Трамп поддержал удар по «Южному Парсу» как сигнал Тегерану на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, полагая, что Иран понял это предупреждение.
При этом Трамп выступает против дальнейших ударов по иранской энергетике, но, как сообщили чиновники, он может вновь рассмотреть возможность ударов в зависимости от будущих действий Ирана в стратегически важном водном пути.
«Он может вновь быть открыт к нанесению ударов по иранским энергетическим объектам в зависимости от будущих действий Тегерана в стратегическом водном пути», — пишет WSJ.
С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.