Песков сообщил, что работа по обмену пленными будет продолжаться

Работа трёхсторонней рабочей группы, в рамках которой обсуждались вопросы безопасности с участием России, Соединённых Штатов и Украины, временно приостановлена. При этом Песков уточнил, что двусторонняя российско-американская группа, занимающаяся экономической повесткой, продолжает свою деятельность. Оба формата функционируют раздельно, поскольку имеют различные направления работы.