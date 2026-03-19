Севастополь оказался в огне после атаки дронов

Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины, в ходе которой было сбито 14 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По данным Спасательной службы Севастополя, в результате падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы несколько инцидентов. В районе Стрелецкой бухты произошло возгорание травы от упавших обломков. Также в парке Победы обломки одного из беспилотников привели к небольшому возгоранию на крыше здания апартаментов.
Кроме того, в районе Фиолента из-за падения обломков загорелся частный дом. В этом же районе Фиолентовского шоссе произошло возгорание травы и одного из промышленных зданий. На место происшествий выехали специальные службы для ликвидации последствий.
Ранее был атакован Новороссийск.