Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Подводные силы ВМФ РФ в условиях борьбы за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании, заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
Он поздравил моряков-подводников со 120-летием подводных сил России.
«Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, усиления борьбы за господство в Арктике и Мировом океане, подводные силы Военно-морского флота играют ведущую роль в стратегическом сдерживании и обеспечении глобальной безопасности в мире», — говорится в поздравлении.
Применение атомных подводных лодок в арктических районах, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение Северного полюса, межтеатровые маневры и трансокеанские переходы атомных подводных лодок с Кольского полуострова на Камчатку подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны не сравнить ни с одним из видов деятельности человека не только на Земле, но и в космосе, отметил Моисеев.
«Создание современного подводного, прежде всего атомного, ракетно-ядерного флота — крупнейшее научное достижение, выдающийся коллективный подвиг учёных, кораблестроителей, инженеров, рабочих и, несомненно, военных моряков-подводников», — заявил главком.