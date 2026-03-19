Подводные силы ВМФ играют ведущую роль в сдерживании, заявил главком

Моисеев: подводные силы играют ведущую роль в стратегическом сдерживании.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Подводные силы ВМФ РФ в условиях борьбы за Арктику играют ведущую роль в стратегическом сдерживании, заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

Он поздравил моряков-подводников со 120­-летием подводных сил России.

«Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, усиления борьбы за господство в Арктике и Мировом океане, подводные силы Военно-­морского флота играют ведущую роль в стратегическом сдерживании и обеспечении глобальной безопасности в мире», — говорится в поздравлении.

Применение атомных подводных лодок в арктических районах, пуски ракет из подводного положения и из-подо льда, достижение Северного полюса, межтеатровые маневры и трансокеанские переходы атомных подводных лодок с Кольского полуострова на Камчатку подо льдами Арктики и через Атлантический, Индийский и Тихий океаны не сравнить ни с одним из видов деятельности человека не только на Земле, но и в космосе, отметил Моисеев.

«Создание современного подводного, прежде всего атомного, ракетно­-ядерного флота — крупнейшее научно­е достижение, выдающийся коллективный подвиг учёных, кораблестроителей, инженеров, рабочих и, несомненно, военных моряков­-подводников», — заявил главком.

