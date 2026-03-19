Дмитриев напомнил ЕС, что при истощении запасов газа помогут разумные решения

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что при истощении запасов газа Евросоюзу помогут только разумные стратегические решения.
«Предупреждал их. Тревога не помогает. Помогают разумные стратегические решения», — написал он в Х, комментируя публикацию Politico о растущей в Европе тревоге из-за необычно низкого уровня запасов газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
