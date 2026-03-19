WSJ: Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выступает против новых ударов по иранским энергетическим объектам.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«По словам американских чиновников, президент Трамп не хочет новых ударов», — сообщили журналисты.
Ранее иранские войска смогли уничтожить запасы топлива истребителей Соединённых Штатов на территории Саудовской Аравии.
Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран нанёс удары по четырём городам Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
В ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Тегеран нанёс удар по израильским самолётам-топливозаправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион.