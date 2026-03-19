Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес

РИА Новости: снижение ключевой ставки создаст условия для инвестиций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Постепенное снижение ключевой ставки Банка России создаст условия для восстановления инвестиционной активности, наиболее ощутимо это будет для малого и среднего бизнеса с высокой долговой нагрузкой, сказал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Постепенное смягчение денежно-кредитной политики создает условия для восстановления инвестиционной активности. Наиболее ощутимый эффект получат малый и средний бизнес с высокой долговой нагрузкой, строительство и торговля — с задержкой в два-три квартала», — сказал он.

Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года — 16%. В феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд — до 15,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 20 марта.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале марта отмечала, что регулятор не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
