МИД Катара потребовал от иранских военных атташе покинуть страну

Министерство иностранных дел Катара объявило военного атташе и атташе по вопросам безопасности посольства Ирана, а также сотрудников соответствующих атташатов персонами нон грата и потребовало их выезда из страны в течение 24 часов.
В ведомстве заявили, что данное решение принято в ответ на неоднократные целенаправленные атаки и действия Ирана, которые, по оценке катарской стороны, являются грубым нарушением суверенитета и безопасности государства.
Государственная компания Qatar Energy сообщила, что в результате ракетного удара серьезный ущерб был нанесен промышленному району Рас-Лаффан на севере страны, где расположен крупнейший комплекс по производству сжиженного природного газа.