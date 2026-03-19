МИД Катара потребовал от иранских военных атташе покинуть страну

Катар объявил военного атташе и атташе по вопросам безопасности посольства Ирана, а также сотрудников соответствующих атташатов персонами нон грата и потребовал их выезда из страны в течение 24 часов.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Катара объявило военного атташе и атташе по вопросам безопасности посольства Ирана, а также сотрудников соответствующих атташатов персонами нон грата и потребовало их выезда из страны в течение 24 часов.

В ведомстве заявили, что данное решение принято в ответ на неоднократные целенаправленные атаки и действия Ирана, которые, по оценке катарской стороны, являются грубым нарушением суверенитета и безопасности государства.

Государственная компания Qatar Energy сообщила, что в результате ракетного удара серьезный ущерб был нанесен промышленному району Рас-Лаффан на севере страны, где расположен крупнейший комплекс по производству сжиженного природного газа.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше