Песков: Дмитриев продолжает работу в двусторонней рабочей группе РФ и США

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), продолжает работу в рамках двусторонней рабочей группы России и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он говорил о деятельности двусторонней группы по экономическим вопросам.
«Кирилл Дмитриев продолжает работать», — сказал представитель Кремля, слова которого приводят «Известия».
Напомним, в марте 2025 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились создать совместные экспертные группы по урегулированию конфликта на Украине.
В феврале 2026 года профессор МГИМО Дмитрий Саймс в интервью aif.ru заявил, что двусторонняя российско-американская рабочая группа поможет урегулировать противоречия, возникающие при действиях США. Эксперт отметил, что риторика Соединённых Штатов о выгодах сотрудничества сопровождается введением новых санкций.