«У Ирана стратегическое преимущество»: западные СМИ — о ситуации в Ормузском проливе

Западные СМИ активно комментируют закрытие Ормузского пролива, ставшее одной из ответных мер Ирана на агрессию со стороны США и Израиля. Как отмечает CNBC, Тегеран сохраняет контроль над важнейшим торговым путём и выборочно пропускает танкеры некоторых стран. МИД Ирана заявляет о необходимости выработать новый протокол для судоходства в Ормузском проливе, передаёт Reuters. По мнению аналитика Modern Diplomacy, это может привести к существенным изменениям архитектуры безопасности в регионе. Axios обращает внимание на нежелание членов НАТО посылать контингент в помощь США. А The New York Times ставит под сомнение шансы на решение проблемы военным путём.
Западные СМИ пристально следят за развитием событий в Ормузском проливе. Журналисты отмечают, что закрытие одной из важнейших артерий мировой торговли после нападения США и Израиля на Иран стало серьёзной головной болью для администрации Трампа.
По данным CNBC, Иран «сохраняет жёсткий контроль» над проливом, однако в ряде случаев даёт зелёный свет иностранным танкерам.
«Это свидетельствует о том, что Тегеран выборочно пропускает некоторые неиранские нефтеналивные грузы в рамках согласованных безопасных рейсов», — пишет сайт со ссылкой на аналитиков.
«Незначительные объёмы судоходства в Ормузском проливе: кто движется, а кто застрял».
Автор статьи отмечает, что безопасный проход, по-видимому, предоставлен судам, связанным с Китаем. Есть также данные о безопасном пересечении пролива греческими, индийскими, турецкими, пакистанскими и некоторыми другими танкерами, сообщает CNBC.
Тем не менее автор характеризует ситуацию в проливе как «фактическую блокаду».
«Из-за блокады морские перевозки сократились до минимума: по данным S&P Global Market Intelligence, с тех пор как 28 февраля началась война, по маршруту прошёл всего 21 танкер, тогда как до конфликта этот показатель составлял более 100 судов в день», — говорится в статье.
«Новый протокол».
Как передаёт Reuters, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после окончания вооружённого конфликта страны Персидского залива должны разработать «новый протокол» по Ормузскому проливу, чтобы обеспечить безопасный проход при определённых условиях, соответствующих иранским и региональным интересам.
В заявлении также говорится, что Тегеран намерен продолжать свою ядерную политику без существенных изменений.
«Прежний верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который был убит на самом раннем этапе войны США и Израиля против Ирана, высказался против разработки оружия массового поражения в фетве, то есть религиозном указе, изданном в начале 2000-х», — напоминает агентство.
По мнению аналитика Modern Diplomacy, заявления Тегерана служат нескольким стратегическим целям.
«Подтверждение фетвы о ядерном (оружии. — RT) демонстрирует преемственность и сигнализирует международным наблюдателям о том, что его позиция по ядерному вопросу носит оборонительный характер. В то же время призывы к заключению нового протокола по Ормузскому проливу направлены на утверждение влияния Ирана на важнейший для мировой энергетики маршрут, что представляет собой долгосрочную проблему для международного судоходства и дипломатии», — говорится в материале.
Автор статьи также полагает, что выдвинутые Ираном условия для прекращения боевых действий «свидетельствуют о том, что любое урегулирование будет сложным и, возможно, приведёт к преобразованию механизмов безопасности в Персидском заливе и мировых энергетических рынков».
«Иран заявляет о преемственности в ядерной политики и призывает к созданию нового протокола по Ормузскому проливу».
В свою очередь CNN приводит слова спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа о том, что Ормузский пролив остаётся под угрозой из-за американского и израильского военного присутствия в регионе.
«Ормузский пролив не может быть таким, как раньше, и не может вернуться к своим прежним условиям», — цитирует Галибафа CNN.
Новостной сайт также обращает внимание на «усилившиеся опасения по поводу мировых поставок нефти и природного газа» после ударов беспилотников по месторождениям в регионе.
Сообщается, что на фоне кризиса цены на бензин в Соединенных Штатах продолжили расти, средняя стоимость составила $3,79 за галлон.
«По данным Американской автомобильной ассоциации, это самая высокая цена за галлон обычного бензина с октября 2023 года», — уточняет автор статьи.
Без коалиции.
Тем временем Axios пишет о безуспешных попытках США создать международную коалицию для взятия Ормузского пролива под контроль. Большинство членов НАТО проинформировали Вашингтон о том, что не хотят участвовать в этом проекте, сообщает портал.
«По словам Трампа, большинство членов НАТО отвергают идею коалиции по Ормузскому проливу во главе с США».
«Закрытие пролива стало для Белого дома главным кризисом этой войны, — полагает автор публикации. — Пока сохраняется иранская блокада и нефть Персидского залива остаётся в ловушке, Трамп не сможет положить конец войне и объявить о победе, даже если захочет».
Источники сообщили Axios, что Великобритания составила черновой вариант плана по формированию международного контингента, однако ответы других «потенциальных членов коалиции» варьировались от скептицизма до «чёрта с два».
По данным Politico, представители США «упрашивают» союзников помочь обезопасить Ормузский пролив и в частном порядке заверяют их, что президенту Дональду Трампу достаточно заявлений на высоком уровне, поскольку это «способствует успокоению финансовых рынков».
«Трамп требует от союзников обещаний по Ормузскому проливу, но не конкретики».
«Даже простое публичное выражение поддержки могло бы помочь успокоить всё более встревоженных инвесторов и, возможно, дать администрации Трампа основу для дальнейшего сотрудничества», — полагает издание.
«Трудная задача».
Между тем The New York Times (NYT) отмечает прочность позиций Тегерана в вопросе контроля над Ормузским проливом.
«У вооружённых сил Ирана в данный момент стратегическое преимущество в Персидском заливе и (Ормузском. — RT) проливе», — говорится в материале.
По данным издания, несмотря на урон, нанесённый иранскому флоту Соединёнными Штатами и Израилем, особенности местности «играют на руку» Тегерану.
«Протяжённая южная береговая линия даёт небольшим катерам широкие возможности для вылазок с целью минирования. Узкие морские пути оставляют мало места для манёвра. А глубина в самом узком месте пролива составляет всего около 200 футов (около 61 м. — RT) — достаточно мелко для создания минных полей», — говорится в статье.
«Почему Иран блокирует Ормузский пролив?».
Администрация США обещает «сорвать попытки» Ирана перекрыть пролив, отмечает NYT, «но военная история и недавние события говорят о том, что это будет трудная задача».
Так, после начала боевых действий Израиля в Газе йеменские хуситы успешно применяли ракеты и беспилотники, чтобы дестабилизировать грузоперевозки в Красном море, несмотря на дорогостоящую военную кампанию США, напоминает газета.
«Военные эксперты говорят, что с Ормузом (Ормузским проливом. — RT) будет ещё трудней», — сообщает NYT.
Издание приводит мнение отставного генерал-лейтенанта ВВС США Сэмюэла Клинтона Хайнота о том, что проблему Ормузского пролива «сложно, почти невозможно» решить только военными средствами.
В 2000-е годы Клинтон Хайнот, работая на Ближнем Востоке, исследовал вариант противостояния США и Ирана в Персидском заливе и пришёл к выводу, что единственный способ гарантированно открыть водный путь военными средствами — это захватить иранскую территорию, граничащую с проливом, передаёт NYT.
«Для захвата побережья потребуется многочисленный сухопутный контингент, — приводит газета рассуждения генерала. — Если не считать этого, единственным долгосрочным решением проблемы пролива является дипломатическое».