«У Ирана стратегическое преимущество»: западные СМИ — о ситуации в Ормузском проливе

Западные СМИ активно комментируют закрытие Ормузского пролива, ставшее одной из ответных мер Ирана на агрессию со стороны США и Израиля. Как отмечает CNBC, Тегеран сохраняет контроль над важнейшим торговым путём и выборочно пропускает танкеры некоторых стран. МИД Ирана заявляет о необходимости выработать новый протокол для судоходства в Ормузском проливе, передаёт Reuters. По мнению аналитика Modern Diplomacy, это может привести к существенным изменениям архитектуры безопасности в регионе. Axios обращает внимание на нежелание членов НАТО посылать контингент в помощь США. А The New York Times ставит под сомнение шансы на решение проблемы военным путём.