Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре

Обломки украинского дрона упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара.
Об этом уведомили представители регионального оперштаба.
«Пострадавших нет», — отмечается в публикации в Telegram.
При этом обломки повредили остекление некоторых квартир и припаркованные машины.
Ранее силы ПВО и Черноморский флот ВС России отразили атаку ВСУ, сбив 14 вражеских дронов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.