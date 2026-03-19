Дмитриев спрогнозировал цены на нефть выше $200 за баррель: США достаточно совершить всего одно действие

Вывод войск США из акватории Ормузского пролива может привести к росту стоимости нефти. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, при таких условиях нефть может достигнуть отметки $200 за баррель.
«Это будет значить более 200 долларов на какое-то время», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Так Дмитриев отреагировал на публикацию Leading Report со словами о том, что Дональд Трамп может вывести американских войск из Ормузского пролива.
При этом накануне глава РФПИ заявил, что страны-союзники США по НАТО отказываются помогать Вашингтону в войне с Ираном. Дмитриев тогда подчеркнул, что сторонники США в Альянсе делают выбор в пользу поддержки Украины.
Как ранее сообщили в иранском МИД, Тегеран и Оман намерены создать механизм прохода судов через Ормузский пролив после окончания агрессии со стороны США и Израиля.