Дмитриев спрогнозировал цены на нефть выше $200 за баррель: США достаточно совершить всего одно действие

Дмитриев: Вывод войск США из Ормузского пролива поднимет цены на нефть.

Источник: Комсомольская правда

Вывод войск США из акватории Ормузского пролива может привести к росту стоимости нефти. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, при таких условиях нефть может достигнуть отметки $200 за баррель.

«Это будет значить более 200 долларов на какое-то время», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию Leading Report со словами о том, что Дональд Трамп может вывести американских войск из Ормузского пролива.

При этом накануне глава РФПИ заявил, что страны-союзники США по НАТО отказываются помогать Вашингтону в войне с Ираном. Дмитриев тогда подчеркнул, что сторонники США в Альянсе делают выбор в пользу поддержки Украины.

Как ранее сообщили в иранском МИД, Тегеран и Оман намерены создать механизм прохода судов через Ормузский пролив после окончания агрессии со стороны США и Израиля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше