В Израиле при обстреле со стороны Ирана погиб иностранный рабочий

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Иностранный рабочий погиб в Израиле в ночь на четверг в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
«После обстрела Государства Израиль медики MDA подтвердили гибель мужчины (иностранного работника) около 30 лет с осколочными ранениями в населенном пункте Аданим», — говорится в сообщении.
Ранее в центральной части Израиля и Тель-Авиве сработала воздушная тревога в связи с пусками ракет из Ирана. Местные СМИ сообщили о нескольких местах падения ракетных осколков и поражающих элементов.