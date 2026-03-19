В Израиле при обстреле со стороны Ирана погиб иностранный рабочий

Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле при ракетном обстреле со стороны Ирана погиб иностранный рабочий.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Иностранный рабочий погиб в Израиле в ночь на четверг в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

«После обстрела Государства Израиль медики MDA подтвердили гибель мужчины (иностранного работника) около 30 лет с осколочными ранениями в населенном пункте Аданим», — говорится в сообщении.

Ранее в центральной части Израиля и Тель-Авиве сработала воздушная тревога в связи с пусками ракет из Ирана. Местные СМИ сообщили о нескольких местах падения ракетных осколков и поражающих элементов.