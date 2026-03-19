Экс-чиновник Нацразведки США: у Израиля другие цели в войне против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Цели Израиля отличны от задач, которые ставят США в военной операции против Ирана. Такое мнение выразил Джо Кент, который ушел в отставку с должности руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики.
«Говоря о нашей стратегической цели в войне, думаю, большинство в Пентагоне и разведывательном сообществе скажут, что у нас и Израиля разные цели в этой [ситуации]. Я не думаю, что наша цель была четко определена, поскольку мы уклоняемся от смены режима. Израиль не уклоняется от смены режима, они хотят полностью уничтожить нынешнее руководство [Ирана]. Но у них, кажется, нет плана того, что же будет потом», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«У Израиля совершенно иное отношение к тому, как и почему они вступают войну, как долго они готовы вести. Израиль совершенно не против того, чтобы Иран поглотил хаос. Полный хаос в Иране — это необязательно плохо для Израиля, но это большая проблема для нас, для мировой энергетики, для наших партнеров в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и ситуации с массовой миграцией в Европе», — убежден Кент.