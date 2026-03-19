Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД ОАЭ: удары Ирана по нефтегазовой инфраструктуре угрожают мировой энергетике

Внешнеполитическое ведомство решительно осудило налеты на по комплексу переработки природного газа Habshan.

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Удары Ирана по объектам нефтегазовой промышленности и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ставят под угрозу стабильность глобальных энергетических рынков и Ближневосточного региона. С таким заявлением выступил МИД ОАЭ.

«Мы решительно осуждаем удары Ирана по комплексу переработки природного газа Habshan. Подобные действия нарушают нормы международного права и угрожают стабильности не только всего Ближнего Востока, но и глобальных энергетических рынков», — говорится в заявлении.

