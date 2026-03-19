Дмитриев: вывод войск США из Ормуза поднимет цены на нефть выше $200

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что возможный вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть выше 200 долларов за баррель на определенный период.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что возможный вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть выше 200 долларов за баррель на определенный период.

В социальной сети X* он прокомментировал публикацию портала Leading Report о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант вывода американских сил из пролива, что, как указывалось, вынудит союзников самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства.

«Это будет значить более 200 долларов (за баррель- ред.) на какое-то время», — нписал Дмитриев.

Обострение ситуации вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива, а также повлияло на объемы добычи и экспорта углеводородов в регионе.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с марта 2025 года.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше