Дмитриев: вывод войск США из Ормуза поднимет цены на нефть выше $200

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что возможный вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть выше 200 долларов за баррель на определенный период.
В социальной сети X* он прокомментировал публикацию портала Leading Report о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант вывода американских сил из пролива, что, как указывалось, вынудит союзников самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства.
«Это будет значить более 200 долларов (за баррель- ред.) на какое-то время», — нписал Дмитриев.
Обострение ситуации вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива, а также повлияло на объемы добычи и экспорта углеводородов в регионе.
Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с марта 2025 года.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.