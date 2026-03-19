Сийярто призвал Сибигу не вмешиваться в венгерские выборы

Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал украинского коллегу Андрея Сибигу остановить кампанию по вмешательству в выборы.
Об этом он заявил X.
«Хватит уже! Мы знаем, что вам выгодно, чтобы на выборах в Венгрии победила оппозиция», — написал глава МИД Венгрии, добавив, что в Будапеште к власти не придут силы, которые будут подталкивать страну к конфликту.
Ранее Сийярто обвинил Сибигу в распространении ложной информации о том, что Россия якобы вмешивается в парламентские выборы на стороне премьера Виктора Орбана.
