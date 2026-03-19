Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник Нацразведки США: вторжение США в Ирак привело к конфликту в Сирии

Конфликта в Сирии можно было бы избежать, сказал бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом Джо Кент в интервью Такеру Карлсону.

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Затяжного вооруженного конфликта в Сирии можно было избежать, если бы США не вторглись в Ирак в 2003 году. Об этом заявил бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора национальной разведки США Джо Кент, ушедший в отставку из-за несогласия с военной операцией против Ирана.

«Если бы мы не вторглись в Ирак, то у нас не было бы конфликта в Сирии», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Вторжение США и их союзников в Ирак с целью свержения президента Саддама Хусейна произошло в 2003 году. Завершилась эта кампания лишь в 2011 году.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
