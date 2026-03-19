Экс-чиновник Нацразведки США: вторжение США в Ирак привело к конфликту в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Затяжного вооруженного конфликта в Сирии можно было избежать, если бы США не вторглись в Ирак в 2003 году. Об этом заявил бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора национальной разведки США Джо Кент, ушедший в отставку из-за несогласия с военной операцией против Ирана.