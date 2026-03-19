В Венесуэле назначены новые командующий гвардией и директор военной контрразведки

Ими стали генерал дивизии Энри Навас Румбос и Герман Гомес Ларес, сообщила уполномоченный президент Делси Родригес.

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила генерала дивизии Энри Наваса Румбоса новым командующим президентской гвардией, а Германа Гомеса Лареса — директором военной контрразведки.

«Я назначила генерала дивизии Энри Наваса Румбоса новым командующим президентской почетной гвардией, испытывая твердую решимость обеспечить защиту главы государства, безопасность нации и институциональную стабильность», — сообщила Родригес в своем Telegram-канале. Она выразила уверенность, что Навас будет выполнять свои обязанности ответственно, преданно и с патриотическим достоинством.

Новым директором Главного управления военной контрразведки (DGCIM) назначен Герман Гомес Ларес. Ему надлежит заняться укреплением механизмов защиты государства, обеспечением мира и стабильности республики.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
