В Венесуэле назначены новые командующий гвардией и директор военной контрразведки

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила генерала дивизии Энри Наваса Румбоса новым командующим президентской гвардией, а Германа Гомеса Лареса — директором военной контрразведки.
«Я назначила генерала дивизии Энри Наваса Румбоса новым командующим президентской почетной гвардией, испытывая твердую решимость обеспечить защиту главы государства, безопасность нации и институциональную стабильность», — сообщила Родригес в своем Telegram-канале. Она выразила уверенность, что Навас будет выполнять свои обязанности ответственно, преданно и с патриотическим достоинством.
Новым директором Главного управления военной контрразведки (DGCIM) назначен Герман Гомес Ларес. Ему надлежит заняться укреплением механизмов защиты государства, обеспечением мира и стабильности республики.