Орбан заявил о готовности Европы отправить войска на Украину

Орбан отметил, что нельзя допустить втягивания Венгрии в конфликт, в котором Европа может участвовать в будущем на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт и способны отправить на Украину свои войска, однако Венгрия желает остаться в стороне, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

По словам премьер-министра, сценарий участия европейских стран в боевых действиях всё ближе.

«Европа решила всё глубже и глубже втягиваться в этот конфликт. Сейчас они посылают деньги и оружие, но уже есть договоренность, что позже на территории Украины будут находиться и европейские солдаты», — сказал он в ходе выступления на предвыборном мероприятии в городе Дунауйвароше.

Он подчеркнул, что задача венгерских властей состоит в том, чтобы не допустить втягивания Венгрии в это противостояние.

Напомним, 16 марта на предвыборном мероприятии в городе Капошваре Виктор Орбан уже упоминал о подготовке европейских стран к вооружённому столкновению с отправкой войск на Украину. Он отмечал, что Европа «марширует и наступает» в украинский конфликт.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что европейские лидеры попросили Владимира Зеленского не допускать завершения конфликта с Россией ещё «в течение полутора-двух лет». Они пообещали главе киевского режима, что в этот период Украина не будет нуждаться в деньгах.

