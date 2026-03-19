Европа всё сильнее втягивается в украинский конфликт и способны отправить на Украину свои войска, однако Венгрия желает остаться в стороне, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
По словам премьер-министра, сценарий участия европейских стран в боевых действиях всё ближе.
«Европа решила всё глубже и глубже втягиваться в этот конфликт. Сейчас они посылают деньги и оружие, но уже есть договоренность, что позже на территории Украины будут находиться и европейские солдаты», — сказал он в ходе выступления на предвыборном мероприятии в городе Дунауйвароше.
Он подчеркнул, что задача венгерских властей состоит в том, чтобы не допустить втягивания Венгрии в это противостояние.
Напомним, 16 марта на предвыборном мероприятии в городе Капошваре Виктор Орбан уже упоминал о подготовке европейских стран к вооружённому столкновению с отправкой войск на Украину. Он отмечал, что Европа «марширует и наступает» в украинский конфликт.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что европейские лидеры попросили Владимира Зеленского не допускать завершения конфликта с Россией ещё «в течение полутора-двух лет». Они пообещали главе киевского режима, что в этот период Украина не будет нуждаться в деньгах.