Российские саперы в зоне СВО изучают украинские мины «Маркер»

РИА Новости: мина ВСУ «Маркер» содержит американскую взрывчатку C-4.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Российские саперы в зоне спецоперации изучают украинские мины «Маркер», содержащие взрывчатое вещество американского производства С-4, рассказал РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

«Изделие не наше — производит его неприятель. Содержит в себе взрывчатое вещество американского производства С-4. Называется “Маркер”, — сообщил военнослужащий.

По словам «Локи», такие мины привозят с линии боевого соприкосновения, где их находят неразорвавшимися из-за брака. После этого сапёры изучают боеприпасы и проводят обучение личного состава для устранения минобоязни. При разминировании уничтожают такие устройства дистанционно с дронов, добавил сапёр.

«Уничтожаются они обычно дистанционно сбросами с коптеров. Не подходим к боеприпасу, дабы избежать минно-взрывных травм», — сказал он.