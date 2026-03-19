Глава МИД Аргентины не исключил оказание военной помощи США в случае обращения

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно не исключил, что его страна будет готова рассмотреть запрос о предоставлении военной помощи в случае обращения США или Израиля.
«Совершенно ясно, на чьей мы стороне. В случае если они (США или Израиль — прим. ТАСС) будут нуждаться в нашей помощи, очевидно, какова будет наша позиция», — сказал он в эфире телеканала A24, отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Аргентина намерена отправить два корабля в Персидский залив.
В то же время сами эти утверждения Кирно назвал слухами.
Президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками южноамериканской страны Израиль и США.