Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Аргентины не исключил оказание военной помощи США в случае обращения

При этом утверждения о планах республики направить два корабля в Персидский залив Пабло Кирно назвал слухами.

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно не исключил, что его страна будет готова рассмотреть запрос о предоставлении военной помощи в случае обращения США или Израиля.

«Совершенно ясно, на чьей мы стороне. В случае если они (США или Израиль — прим. ТАСС) будут нуждаться в нашей помощи, очевидно, какова будет наша позиция», — сказал он в эфире телеканала A24, отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Аргентина намерена отправить два корабля в Персидский залив.

В то же время сами эти утверждения Кирно назвал слухами.

Президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками южноамериканской страны Израиль и США.

