Times: Британия направила в США планировщиков для обсуждения Ормузского пролива

The Times также приводит слова замминистра обороны Соединенного Королевства Ала Карнса, заявившего на брифинге, что в 1987 году для патрулирования Ормузского пролива были задействованы 30 кораблей. «Это дает вам понимание того, какой объем ресурсов необходим», — сказал он, добавив, что сегодняшняя ситуация еще более сложная, а имеющийся арсенал вооружения у Ирана — более широкий, включая морские мины, баллистические ракеты, беспилотные летательные, подводные и надводные аппараты. «Я сказал бы, что это должно быть многонациональное решение. В настоящий момент мы далеки от этого», — заметил Карнс.