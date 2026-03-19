Times: Британия направила в США планировщиков для обсуждения Ормузского пролива

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Великобритания направила небольшую команду военных планировщиков в США для разработки планов по открытию Ормузского пролива. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на брифинг, который провели представители Минобороны Соединенного Королевства.
Как отмечается, британские эксперты направились на базу ВВС Макдилл в районе Тампы в штате Флорида, где расположен штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM). Оно отвечает за проведение военных операций на Ближнем Востоке. По данным газеты, британские специалисты призваны помочь в планировании и разработке вариантов обеспечения безопасного прохода судов через пролив.
The Times сообщает, что во время брифинга первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании генерал Гвин Дженкинс представил министрам различные варианты британских действий в сложившейся ситуации. Как замечает издание, отправка британских военных кораблей для сопровождения торговых судов через пролив не рассматривается. При этом, говорится в статье, Великобритания обсуждает с США и европейскими партнерами то, что может быть сделано, когда конфликт завершится.
«Ситуация невероятно подвижная», — цитирует издание высокопоставленного неназванного представителя Минобороны Великобритании. «Уровень угроз таков, что я не представляю, как разные страны захотят направить свои корабли в разгар существующей угрозы», — добавил он.
The Times также приводит слова замминистра обороны Соединенного Королевства Ала Карнса, заявившего на брифинге, что в 1987 году для патрулирования Ормузского пролива были задействованы 30 кораблей. «Это дает вам понимание того, какой объем ресурсов необходим», — сказал он, добавив, что сегодняшняя ситуация еще более сложная, а имеющийся арсенал вооружения у Ирана — более широкий, включая морские мины, баллистические ракеты, беспилотные летательные, подводные и надводные аппараты. «Я сказал бы, что это должно быть многонациональное решение. В настоящий момент мы далеки от этого», — заметил Карнс.
Ситуация вокруг Ирана.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики.
5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.