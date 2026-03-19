Британская прокуратура обвинила двух мужчин в шпионаже на Иран

ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости. Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила о предъявлении двум мужчинам обвинений в шпионаже на Иран.
«Принято решение привлечь к ответственности двух мужчин за преступление, предусмотренное законом о национальной безопасности… Обвинения связаны с осуществлением в Великобритании деятельности по сбору информации и разведки в отношении конкретных объектов. Страна, к которой относятся обвинения, — Иран», — говорится в заявлении прокуратуры.
Отмечается, что обвинения предъявлены 40-летнему Нематолле Шахсавани и 22-летнему Алирезе Фарасати. Оба являются жителями Лондона. Шпионаж якобы осуществлялся летом 2025 года. Оба предстанут перед Вестминстерским магистратским судом 19 марта.
В начале марта четыре гражданина Ирана и Великобритании были задержаны в Британии по обвинению в якобы пособничестве иранской разведке.