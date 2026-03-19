Орбан: ЕС всё глубже втягивается в конфликт на Украине

Европейские государства всё глубже втягиваются в украинский конфликт, в то время как Венгрия желает остаться в стороне.

Соответствующее заявление сделал премьер страны Виктор Орбан.

Соответствующее заявление сделал премьер страны Виктор Орбан.

«Война приближается. Европа решила всё глубже и глубже втягиваться в эту войну… Задача — не дать нам в это ввязаться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан сказал, что Венгрия является единственной страной ЕС, которая в настоящий момент не готовится к войне.

По его словам, венгерское руководство не допустит вступления Украины в Евросоюз, так как Будапешт не хочет провоцировать вооружённый конфликт с Россией.

Орбан заявил, что саммит ЕС в Брюсселе, на котором обсуждалась экспроприация активов России, превратился в военный совет.

